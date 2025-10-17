Short track gli azzurri convincono nella seconda giornata a Montreal Bene Sighel Confortola e la staffetta maschile

Si è conclusa anche la seconda giornata di gare a Montreal per il secondo appuntamento del World Tour 2025. Si replica sul ghiaccio canadese in questo fine settimana e sono arrivate ancora ottime indicazioni da Pietro Sighel. Il trentino ha centrato l’accesso ai quarti di finale nei 1000 metri, specialità dove domenica scorsa ha ottenuto la sua prima vittoria individuale nel circuito internazionale. L’azzurro si è imposto nella sua batteria davanti al francese Quentin Fercoq; mentre dovranno passare dai ripescaggi Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini. Restando sempre in ambito maschile, è arrivata la qualificazione alla semifinale per la staffetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

