Shopping record assoluto di presenze al Barberino Outlet
La giornata del Fashion Fiesta al Barberino Outlet ha fatto registrare un successo importante, toccando un record assoluto di presenze: un incremento del 65% rispetto all’edizione precedente, mai registrato dalla sua apertura.Questo risultato conferma il trend positivo dell’estate appena. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
RECORD STORE RELEASE PARTY Florence + The Machine – “Everybody Scream” Esclusiva Discoteca Laziale Giovedì 31 Ottobre | dalle 9:00 alle 19:00 Immergiti nell’atmosfera di “Everybody Scream”, il nuovo album di Florence + The Machine, in dif - facebook.com Vai su Facebook
Barberino Outlet: “Record assoluto di presenze” - La direzione del Barberino Outlet traccia un bilancio molto positivo della giornata del Fashion Fiesta, spiegando che l'evento ha fatto registrare un record assoluto di presenze ... Lo riporta ilfilo.net