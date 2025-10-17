Shopping record assoluto di presenze al Barberino Outlet

La giornata del Fashion Fiesta al Barberino Outlet ha fatto registrare un successo importante, toccando un record assoluto di presenze: un incremento del 65% rispetto all’edizione precedente, mai registrato dalla sua apertura.Questo risultato conferma il trend positivo dell’estate appena. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

