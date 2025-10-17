Shopping Natalizio | i consigli di Norton sui rischi delle truffe online

Lo Shopping Natalizio è iniziato, ma attenzione ai pericoli online. I truffatori sfruttano l'urgenza delle offerte e le nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale per creare trappole sofisticate. Non lasciare che la fretta trasformi i tuoi regali in un incubo.Shopping Natalizio a rischio: le scorciatoie degli acquisti online nel mirino dei truffatoriNorton avverte: acquirenti e truffatori usano gli stessi strumenti — intelligenza artificiale e social media —per spuntare la loro lista dei desideri.Milano, 17 ottobre 2025 — L’intelligenza artificiale e i social media stanno alimentando la corsa agli acquisti natalizi di quest’anno — ma secondo una ricerca di Norton, le stesse scorciatoie preferite dai consumatori vengono sfruttate anche dai truffatori. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Shopping Natalizio: i consigli di Norton sui rischi delle truffe online

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dal boom USA anni ‘50 al successo italiano: il #BlackFriday cambia il modo di fare shopping natalizio con sconti, e-commerce e tante novità. Leggi l'articolo su http://business24tv.it o al link http://linktr.ee/business24tv - X Vai su X

DALLE NOSTRE AREE... AREA NORD: Shopping natalizio in crociera - 28 novembre/5 dicembre https://bit.ly/46OiJWS AREA CENTRO: Palazzo Davanzati, nel cuore della Firenze Medievale - 9 novembre http://bit.ly/4pYKftx AREA SUD: Gara kart a Batti - facebook.com Vai su Facebook

Consigli personalizzati e comparazione dei prezzi, come gli italiani fanno shopping a Natale - Il supporto tecnologico ha cambiato molte routine, comprese quelle che combinano un mix di piacere e dovere. wired.it scrive

Consigli per risparmiare a Natale: come festeggiare senza spendere troppo - Con l'avvicinarsi della stagione delle feste e del Natale, le spese si stanno rapidamente accumulando sotto forma di regali, eventi sociali, nuove decorazioni, cibo festivo e piani di viaggio per le ... Da it.euronews.com

Festa delle Offerte Prime: una buona occasione per iniziare lo shopping natalizio (e non solo) - Segnate in agenda queste date: 7 e 8 ottobre, ovvero due giorni di sconti, offerte e vantaggi su tantissimi prodotti, compresi quelli Made in Italy. Secondo vanityfair.it