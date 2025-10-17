Commozione a Padova nella basilica di Santa Giustina In Prato della Valle per i funerali di Stato dei tre carabinieri (Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà) uccisi nella strage di Verona. Le tre bare sono state avvolte nel tricolore e su ognuna c’era una foto. Presenti le più alte cariche dello Stato: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, i ministri della Difesa, Guido Crosetto, dell’Interno, Matteo Piantedosi, dell’Università, Anna Maria Bernini, i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. C’è anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sgomento ai funerali dei tre carabinieri eroi, l’omelia: “Hanno servito la Patria con amore”. La commozione di Mattarella e Meloni