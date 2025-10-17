SFL e ADI non bastano | il 90% dei disoccupati salernitani resta senza sostegno

Tempo di lettura: 3 minuti “Salerno vive una fase di apparente ripresa economica. I numeri del Rendiconto Sociale INPS Campania 2024 mostrano un tasso di occupazione in crescita, dal 48,7% del 2023 al 51,4% nel 2024, e una disoccupazione in calo dal 15,1% al 12,4%. Ma dietro queste cifre si nasconde una realtà molto più fragile: oltre il 41% delle persone in età lavorativa resta fuori dal mercato del lavoro, senza un impiego né percorsi di attivazione. Parliamo di più di 281 mila cittadini salernitani. In questo contesto, le misure di sostegno come l’Assegno di Inclusione (ADI) e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), che dovevano rappresentare la svolta del nuovo welfare, coprono solo una minima parte della popolazione in difficoltà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

