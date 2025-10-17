sfide video tragedie il lato oscuro del web che divora i nostri ragazzi

Giochi pericolosi. Un ragazzo è in fin di vita dopo essere caduto dal tetto di un’auto da cui faceva riprese per il Web. Due amici minorenni di Pisa si scontrano in moto e muoiono uno a poche ore di distanza dall’altro perché facevano evoluzioni pericolose per riprendersi. Sono solo le ultime vittime di giochi scriteriati (e della voglia di postarli sui social) dei nostri ragazzi. Ragazzi tra l’adolescenza e la giovinezza, ragazzi morti per quel nulla nel quale molti di loro precipitano e che si chiama Web, che si chiamano social. È sempre esistita la bravata e sono sempre esistiti i giochi ad alto rischio per mostrare agli altri il proprio coraggio, ancor prima per sfidare sé stessi e dirsi capaci di compiere prodezze e di essere esempi invincibili. 🔗 Leggi su Panorama.it

