Sfascia il desk dell' Asl e aggredisce una dipendente | nei guai una 51enne

Napolitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì scorso la polizia ha denunciato una 51enne napoletana con precedenti di polizia, anche specifici, per danneggiamento e lesioni personali aggravate.In particolare, gli agenti, a seguito di una segnalazione, sono intervenuti presso lo sportello C.U.P. di Monteruscello dell’A.S.L. Napoli 2. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

sfascia desk asl aggredisceSfascia il desk dell'Asl e aggredisce una dipendente: nei guai una 51enne - Giunti prontamente sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da due dipendenti della struttura sanitaria le quali hanno raccontato che, poco prima, una donna aveva danneggiato un divisorio in ... Si legge su napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Sfascia Desk Asl Aggredisce