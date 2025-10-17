Sfascia il desk dell' Asl e aggredisce una dipendente | nei guai una 51enne

Mercoledì scorso la polizia ha denunciato una 51enne napoletana con precedenti di polizia, anche specifici, per danneggiamento e lesioni personali aggravate.In particolare, gli agenti, a seguito di una segnalazione, sono intervenuti presso lo sportello C.U.P. di Monteruscello dell’A.S.L. Napoli 2. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

