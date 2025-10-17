Servizio idrico Aica a Schifani | Restituire le infrastrutture al territorio e garantire il diritto all’acqua

Aica bussa alla porta al presidente della Regione, Renato Schifani. E lo fa - per affrontare la gravissima situazione del sistema idrico nella provincia di Agrigento - dopo il rigetto da parte di Siciliacque della proposta transattivapresentata dall’azienda. “Serve una soluzione politica per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Scopri altri approfondimenti

Si comunica che al fine di garantire il servizio idrico nelle ore diurne ed a causa della riduzione dei gruppi sorgentizi, è prevista la sospensione dell’acqua dalle ore 21:00 di stasera alle ore 6:30 di domani in tutto il territorio comunale. Si precisa che a causa d - facebook.com Vai su Facebook

Servizio idrico: Italia a due velocità, con la Toscana sul podio per numero di abitanti per gestore Presentata alla fiera Accadueo un’analisi realizzata con il patrocinio del Centro studi enti locali - X Vai su X

AICA introduce il nuovo contratto per i punti di carico: regolarità, trasparenza e lotta all’abusivismo idrico - AICA ha trasmesso alla Prefettura di Agrigento, all’ATI AG9 e alle Forze dell’Ordine lo schema di “Contratto di somministrazione temporanea del Servizio Idrico Integrato – Fornitura presso punto di ca ... Secondo scrivolibero.it

Schifani triplica gli investimenti sulle dighe: 7,2 milioni per sicurezza, manutenzione e 70 interventi avviati - Una serie di lavori straordinari promossi dall'assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, guidato da Francesco Colianni ... Da lasicilia.it

Servizio idrico, la stangata è servita nei comuni di Mms e Aset. Aumenti dell’8-10%: «L’incremento è dovuto ai rincari» - Si è svolta la seduta dell’Aato (Assemblea d’Ambito Territoriale Ottimale), che ha approvato la pianificazione dei prossimi interventi ... Si legge su corriereadriatico.it