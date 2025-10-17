Servizio idrico a Catania | Federconsumatori Sicilia chiede l’intervento delle Autorità

Dayitalianews.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS La segnalazione alle autorità competenti. Riceviamo e pubblichiamo un comunicato della Federconsumatori Sicilia Federconsumatori Sicilia ha presentato una formale segnalazione all’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), all’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e all’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L’associazione chiede trasparenza sul lungo e complesso iter che ha portato l’ ATI Catania e la Servizi Idrici Etnei (SIE) a firmare, nel luglio 2024, la cosiddetta “Convenzione aggiornata”, con cui la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) di Catania e provincia è stata nuovamente assegnata alla SIE per 29 anni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

servizio idrico a catania federconsumatori sicilia chiede l8217intervento delle autorit224

© Dayitalianews.com - Servizio idrico a Catania: Federconsumatori Sicilia chiede l’intervento delle Autorità

Leggi anche questi approfondimenti

servizio idrico catania federconsumatoriServizio Idrico Catania, Federconsumatori denuncia: “convenzione rinnovata rischia di aumentare le tariffe” - Federconsumatori Sicilia ha inviato una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e all’Autorità di Regolazione per Energia ... Si legge su strettoweb.com

Catania, Sidra informa che il servizio è stato ristabilito - A informa la cittadinanza che le operazioni di riattivazione del servizio idrico si sono concluse secondo il programma stabilito. ienesiciliane.it scrive

Servizio idrico, è polemica: "Obblighi non rispettati" - La città di Firenze risulta infatti nettamente in testa alla classifica dei capoluoghi di Regione stilata da Federconsumatori e ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Servizio Idrico Catania Federconsumatori