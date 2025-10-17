Servizio idrico a Catania | Federconsumatori Sicilia chiede l’intervento delle Autorità
Federconsumatori Sicilia ha presentato una formale segnalazione all' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), all' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e all' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L'associazione chiede trasparenza sul lungo e complesso iter che ha portato l' ATI Catania e la Servizi Idrici Etnei (SIE) a firmare, nel luglio 2024, la cosiddetta "Convenzione aggiornata", con cui la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) di Catania e provincia è stata nuovamente assegnata alla SIE per 29 anni.
