Servizi sociali A6 | 4 sindaci denunciano gravi criticità nella gestione

I Sindaci dei Comuni di Baiano, Avella, Taurano e Quadrelle hanno reso pubblica una dichiarazione congiunta con cui denunciano le gravi criticità che da tempo affliggono la gestione del Consorzio dei Servizi Sociali dell'Ambito Territoriale A6 Vallo Lauro Baianese. Nonostante le numerose segnalazioni, sollecitazioni e richieste formali già avanzate agli organi consortili, i primi cittadini rilevano un persistente malfunzionamento dell'organizzazione, con pesanti ricadute sull'erogazione dei servizi essenziali destinati alle fasce più vulnerabili della popolazione: anziani, disabili, minori e nuclei familiari in difficoltà.