Servizi la ' casetta' dell' acqua potabile torna operativa dopo il guasto alla condotta

Ferraratoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Bondeno ha appena inaugurato i nuovi distributori di acqua filtrata, fruibili grazie alle borracce multiuso, e che sono a disposizione delle tre palestre del capoluogo (via Bonini, via Manzoni e via Gardenghi), al servizio di scuole e società sportive, oltreché in Municipio nell’area. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

servizi casetta acqua potabileOtranto, servizio straordinario di trasporto di acqua potabile - Per far fronte alla temporanea sospensione della fornitura idrica dell' acquedotto rurale, sarà attivato ad Otranto un servizio straordinario di trasporto di acqua porabile a beneficio delle utenze ... Da leccesette.it

servizi casetta acqua potabileAscoli, inaugurata la nuova casetta dell’acqua a Brecciarolo - Fioravanti: "Investire in servizi di prossimità significa rafforzare il senso di comunità e promuovere comportamenti sostenibili" ... Riporta lanuovariviera.it

Acqua, più di 2 miliardi di persone al mondo non hanno accesso a quella potabile - Più di 2 miliardi di persone in tutto il mondo non hanno ancora accesso ai servizi essenziali di approvvigionamento idrico, igiene e servizi igienico- Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Servizi Casetta Acqua Potabile