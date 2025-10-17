Server della sanità pugliese bloccati per ore | in tilt anche il Cup poi il ripristino

Mattinata di disagi per il sistema sanitario pugliese a causa di un guasto informatico che ha paralizzato per alcune ore i server regionali su cui si basa la piattaforma operativa delle Asl e dei servizi collegati.Il blocco, registrato dalle 8:15 di giovedì 17 ottobre, ha reso impossibili le.

