Serre liberty e meraviglie del parco Villa Litta apre le porte ai visitatori

Visite guidate nelle Serre Liberty che custodiscono una collezione di oltre 2mila 800 esemplari di orchidee e passeggiata botanica nel Parco storico in compagnia della Conservatrice del Museo Civico. Domenica in occasione della Giornata del Parco Storico anche Villa Litta d apre le porte per una giornata a contatto con la natura e la bellezza in uno dei luoghi storici più affascinanti della Lombardia, che nel 2016 ha ottenuto il Premio "Parco più Bello d'Italia". A partire dal mattino, le storiche Serre liberty saranno aperte al pubblico con visite guidate curate da Alao (Associazione Lombarda Amatori Orchidee).

