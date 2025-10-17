Serramenti ed efficienza energetica all' Hotel Ibis Styles Palermo Cristal il seminario di Confartigianato

Le famiglie siciliane potrebbero risparmiare da 300 a 500 euro l’anno sulle spese di riscaldamento semplicemente installando serramenti moderni e ad alta efficienza energetica. Finestre, porte-finestre, telai e vetri di nuova generazione - come quelli a doppio o triplo vetro, basso emissivo o con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

