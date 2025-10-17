Serle | Brostoi Formài e…

Bresciatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 ottobre 2025 torna a Serle la rassegna gastronomica itinerante “Brostoi, Formài, e.”, un appuntamento ormai atteso che unisce i sapori della tradizione ai colori e alle atmosfere dell’autunno in Valle Sabbia. La contrada Villa, con i suoi vicoli e i caratteristici cortili rurali, sarà. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

