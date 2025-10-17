Serle | Brostoi Formài e…

Domenica 19 ottobre 2025 torna a Serle la rassegna gastronomica itinerante “Brostoi, Formài, e.”, un appuntamento ormai atteso che unisce i sapori della tradizione ai colori e alle atmosfere dell’autunno in Valle Sabbia. La contrada Villa, con i suoi vicoli e i caratteristici cortili rurali, sarà. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Brescia non si spegne mai.. Ecco cosa fare nel weekend e non solo BROSTOI E FORMAI: 19 ottobre a Serle. Una giornata all’insegna di formaggi, castagne e i sapori della tradizione bresciana. Info-> https://www.prolocoserle.it/evento/brostoi-formai-e-2025/ C - facebook.com Vai su Facebook

A #Serle, non distante da Brescia, domenica #19ottobre saranno castagne e formaggi Attenzione a non abbinarli! - X Vai su X

Serle: "Brostoi, Formài e...", rassegna enogastronomica d'autunno - ", la rassegna enogastronomica d’autunno, che arriva quest'anno alla sua 23esima ... Secondo bresciatoday.it

"Brostoi e formai" a Serle - L’appuntamento con i sapori dell’autunno si ripresenta a Serle domenica con «Bròstoi, formài e... Come scrive giornaledibrescia.it

Brostói, formaggi e vin brulè: - Se la parola formài è accessibile ai più, brostói può risultare ostica a chi non mastica, almeno un poco, il dialetto bresciano: sono le caldarroste, regine dell’autunno, dette ... Da brescia.corriere.it