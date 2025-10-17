Serino cardioprotetta | un defibrillatore per la sicurezza di tutti
Sabato 18 ottobre, alle ore 17:30, a Serino (Avellino) si terrà la cerimonia di consegna di un nuovo defibrillatore. L’apparecchio sarà collocato in Via Giovanni Masucci, 11, nei pressi della tendostruttura Angelo Vassallo.“Serino Cardioprotetta”: il progetto per una comunità più. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altre letture consigliate
Nuovo Defibrillatore in Piazza Nenni: Montepulciano sempre più cardioprotetta - Un nuovo defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) è stato installato questa mattina in Piazza Nenni, una delle zone più frequentate di Montepulciano: punto di transito per pendolari, studenti e tur ... Si legge su radiosienatv.it
Città cardioprotetta, arrivano altri quattro defibrillatori a Latina - Dopo le prime installazioni dei totem con i defibrillatori, tra mercoledì e giovedì prossimi saranno ultimati i ... Segnala ilmessaggero.it
Defibrillatori e corsi di formazione gratuiti: ecco la prima via "cardioprotetta" di Roma - La trasformazione di via dei Castani in una strada “cardioprotetta” è possibile grazie al bando “Reti di imprese tra attività economiche” della Regione Lazio. Da romatoday.it