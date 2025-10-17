Serie C Pianese in casa contro il Bra cerca subito il riscatto Sussi | Tante squadre forti lavoriamo per fare il massimo
La Pianese è pronta a riprendere il cammino, dopo l’inciampo della scorsa settimana, contro il Guidonia Montecelio: domani alle 17,30 i cancelli del Comunale si apriranno per ospitare il Bra, per la decima giornata di campionato. Un’altra sfida da prendere con le molle. "Noi non ci poniamo particolari obiettivi – ha commentato Christian Sussi (nella foto) –, ma, come sempre, scenderemo in campo sempre per dare il massimo. Se faremo la nostra partita, arriveranno anche i punti e la vittoria". "L’ultima sconfitta poteva essere evitata – ha aggiunto l’esterno bianconero –, ma a volte sono anche gli episodi a non girare nel verso giusto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
