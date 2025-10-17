Serie C | Livorno-Sambenedettese le probabili formazioni Ultima chiamata per Formisano

L'atmosfera è rovente. Il pesante ko di Pineto, con il Livorno tramortito con un 3-0 senza attenuanti, ha fatto precipitare ulteriormente la situazione in casa amaranto spazientendo la tifoseria, adesso sul piede di guerra. La curva Nord, in vista della gara dell'Armando Picchi contro la. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

