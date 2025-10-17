Serie C girone C | ecco la favorita secondo i bookmakers
Tempo di lettura: < 1 minuto La stagione di Serie C si preannuncia più combattuta che mai, con le squadre pronte a sfidarsi per la promozione in Serie B. I bookmakers iniziano a delineare gli organici favoriti nei tre gironi: secondo il confronto delle quote vincente Serie C del sito Superscommesse.it, il Vicenza guida le previsioni nel Girone A, l’ Arezzo si candida al ruolo di protagonista assoluta nel Girone B, mentre la Salernitana, fresca di retrocessione, punta a vincere il Girone C con una quota di un punto inferiore al Benevento. Il club granata, attualmente capolista a quota 22 punti, è avanti rispetto ai corregionali giallorossi, questi ultimi seguiti da vicinissimo dal Catania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
