Serie B ottava giornata | probabili formazioni e dove vedere le partite

Roma, 17 ottobre 2025 – Dopo la sosta nazionali torna la Serie B. Il primo match che andrà in scena sarà quello tra Entella e Sampdoria, con il fischio d'inizio in programma per oggi alle 20:30. Da un lato i blucerchiati, reduci da tre risultati utili consecutivi e una vittoria nell'ultimo turno, la prima di questo campionato; dall'altro l'Entella di mister Chiappella, che nelle ultime quattro gare ha incassato ben tre sconfitte e cerca riscatto tra le mura amiche. Il grosso della giornata si giocherà domani: Pescara – Carrarese, Reggiana – Bari, Frosinone – Monza e Mantova – Sudtirol si disputeranno alle 15, Juve Stabia – Avellino alle 17:15 e Spezia – Cesena alle 19:30. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B, ottava giornata: probabili formazioni e dove vedere le partite

Scopri altri approfondimenti

Sabato alle ore 15 la sfida tra Frosinone e Monza, ottava giornata della Serie BKT 2025/2026... Il mister vuole un Monza sbarazzino e concreto. - facebook.com Vai su Facebook

La dell'ottava giornata ? A cura di Area C, ogni martedì alle 16 su SkySport24 ( ch. 200) #SerieCSkyWifi - X Vai su X

Serie B, ottava giornata: probabili formazioni e dove vedere le partite - Domani andranno in scena sei gare tra le 15 e le 19:30, si chiude domenica con gli ultimi tre match ... Riporta sport.quotidiano.net

Serie B, Palermo-Modena: Buscaglia e Nigro alla telecronaca su DAZN, OneFootball e Prime Video - Modena, sfida tra prima e seconda in classifica, aprirà il programma di domenica alle ore 15 al Renzo Barbera. Scrive mondopalermo.it

Serie B, DAZN trasmetterà gratis Palermo-Modena: il big match dell’8ª giornata - La Serie B entra nel vivo e anche per l’ottava giornata DAZN ha annunciato la partita che sarà trasmessa in modalità gratuita sulla propria piattaforma. Da mondopalermo.it