Serie B ottava giornata | Carrarese in trasferta Empoli riparte con Dionisi

Toscane in campo per l’ ottava giornata di Serie B, con match che potrebbero pesare sulla classifica e sul morale. Sabato 18 ottobre la Carrarese farà visita al Pescara all’Adriatico alle 15.00. I gialloblù occupano l’ ottava posizione e arrivano in fiducia dopo tre risultati utili consecutivi, tra cui il netto 3-0 rifilato alla Juve Stabia. Il Pescara, invece, naviga in zona playout e arriva da una pesante sconfitta per 4-1 contro la Sampdoria. Per la squadra di Calabro l’obiettivo è dare continuità al momento positivo, mentre i padroni di casa cercano punti per risalire la classifica. Domenica 19 ottobre l’ Empoli ospiterà il Venezia al Castellani alle 16. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Scopri altri approfondimenti

Sabato alle ore 15 la sfida tra Frosinone e Monza, ottava giornata della Serie BKT 2025/2026... Il mister vuole un Monza sbarazzino e concreto. - facebook.com Vai su Facebook

La dell'ottava giornata ? A cura di Area C, ogni martedì alle 16 su SkySport24 ( ch. 200) #SerieCSkyWifi - X Vai su X

Serie B, DAZN trasmetterà gratis Palermo-Modena: il big match dell’8ª giornata - La Serie B entra nel vivo e anche per l’ottava giornata DAZN ha annunciato la partita che sarà trasmessa in modalità gratuita sulla propria piattaforma. Secondo mondopalermo.it

Serie B 2025-2026: Virtus Entella-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vederla in tv - 30 ed è valido per l'ottava giornata del campionato cadetto: doriani in cerca di conferme ... Si legge su msn.com

Serie B: Radiocronaca diretta Spezia-Cesena - Cesena, match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie B 2025- Si legge su radiomusik.it