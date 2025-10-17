Serie B 2025 26 - Diretta LaB Channel 8a Giornata | Palinsesto e Telecronisti Prime Video OneFootball
Si riprende dopo la pausa: derby inedito V. Entella-Sampdoria, big match Palermo-Modena, il Frosinone ospita il Monza, il Venezia va al CastellaniQuesti sono solo alcuni temi che introducono la 8a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri,. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Argomenti simili trattati di recente
Telesveva. . +++ANTIVIGILIA DELLA SUPER DOMENICA LIVE SU TELESVEVA CON FASANO-FIDELIS ANDRIA ED AFRAGOLESE-BARLETTA: IN DIRETTA IL DS DELLA CAPOLISTA, ANTONIO MONTANARO – SERIE B: BARI IN CAMPO DOMANI A REGG - facebook.com Vai su Facebook
Serie A Elite Femminile in diretta streaming: dove vederla e quali partite saranno trasmesse - X Vai su X
Arbitri 8° giornata di Serie B 2025/26: designazioni e precedenti - Bari: tutte le designazioni del'8° giornata di Serie BKT ... Si legge su calciomagazine.net
Serie B: Radiocronaca diretta Spezia-Cesena - Cesena, match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie B 2025- radiomusik.it scrive
Serie B, Empoli: esonerato Pagliuca. Ufficiale il ritorno di Alessio Dionisi in panchina fino al 2027 - Nel comunicato ufficiale, il club toscano ha confermato che Dionisi "ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027", sancendo così un progetto di medio- Segnala gonfialarete.com