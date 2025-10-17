Serie B 2025 26 - Diretta DAZN 8a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Lo Stadio Renzo Barbera sarà teatro dell’8ª giornata di Serie BKT, quando domenica 19 ottobre alle 15:00 il Palermo ospiterà il Modena in una sfida che sarà visibile in diretta su DAZN e disponibile anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrarsi. Sarà una partita ad alta tensione tra due squadre ai vertici della classifica: il Modena di mister Andrea Sottil guida il campionato con 17 p. 🔗 Leggi su Digital-news.it

