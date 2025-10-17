Serie A verso la settima giornata | Pisa e Fiorentina a caccia di riscatto
FIRENZE – La settima giornata di Serie A mette sotto i riflettori le due toscane, entrambe in cerca di riscatto dopo un avvio di stagione complicato. Tra sabato e domenica, Pisa e Fiorentina proveranno a cambiare passo, alla ricerca di punti, fiducia e identità. Pisa–Verona. Sabato 18 ottobre, alle 15, l’ Arena Garibaldi ospita una sfida che vale più dei tre punti. Il Pisa, ancora ultimo e senza vittorie, non può più permettersi passi falsi. Il pesante 4-0 incassato a Bologna ha lasciato il segno, e la squadra di Gilardino è chiamata a dare un segnale forte, soprattutto sul piano del gioco e dell’atteggiamento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
