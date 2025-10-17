Serie A Torino-Napoli | probabili formazioni e dove vederla in tv

Torinotoday.it | 17 ott 2025

L’attesa cresce a Torino per una delle sfide più affascinanti della settima giornata di Serie A. Sabato 18 ottobre, alle ore 18, l’Olimpico Grande Torino accoglierà il Napoli campione d’Italia in un clima da grande evento: si va verso il tutto esaurito, con oltre 25 mila spettatori attesi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

