Serie A scontro al vertice Roma–Inter | su Sisalit avanti i nerazzurri a 2,25 Milan e Atalanta favorite con Fiorentina e Lazio

17 ott 2025

(Adnkronos) – Torna il campionato dopo la pausa Nazionali, con la settima giornata di Serie A che propone partite dalle grandi emozioni. Il primo scontro al vertice si gioca all’Olimpico, con la Roma capolista che ospita l’Inter, due squadre che si candidano a lottare per i vertici della classifica. Entrambe sono in striscia positiva da 3 partite in campionato, ma la Roma non batte i nerazzurri all’Olimpico dal 2016, una tendenza che sembra confermarsi anche in questo match, almeno per gli esperti di Sisal, che favoriscono la squadra di Chivu a 2,25, contro il 3,40 per il successo dei capitolini e il 3,10 del pareggio. 🔗 Leggi su Seriea24.it

