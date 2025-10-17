Serie A gratis su DAZN | come fare a vederla senza pagare
Serie A gratis su DAZN, sembra qualcosa di impossibile ma presto in questo senso potrebbe esserci una svolta. Negli ultimi anni, DAZN ha acquisito i diritti televisivi che hanno portato la Serie A quasi esclusivamente sul servizio di streaming inglese, fondato a Londra nel 2015. Questi, propone un abbonamento di quasi 45 euro al mese, che diventano circa 35 attraverso il piano full annuale. Pagando in un’unica soluzione 12 mesi, si ottengono 359 euro di spesa. Costi importanti, che magari non tutti si possono permettere. Tuttavia, nonostante questo, è stata presa la decisione di non proporre sconti particolarmente eccezionali nei confronti di tifosi e appassionati di calcio. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
