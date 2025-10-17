Il Messaggero fa il punto sugli infortuni della Serie A in questo avvio di stagione. Troppi. “In totale in Serie A ci sono stati 78 infortuni, un numero elevato che negli ultimi anni non si è mai visto a questo punto della stagione”. Il dato interessante è che non sono solo le big ad avere problemi. “Una piaga che non ha risparmiato nessuno, né le piccole, che hanno solamente un impegno settimanale, né le big che possono contare su una rosa più ampia”. Il Napoli guida la classifica. “Il Napoli, primo in classifica con la Roma, sta recuperando Politano e Buongiorno ma ha perso pronti via Lukaku e deve fare a meno anche di Contini, Rrahmani e Lobotka. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Serie A, gli infortuni sono già 78. Il Napoli è leader. L’Inter, che ha giocato più di tutti, è la più virtuosa