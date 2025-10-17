Serie A Conte | Torino squadra difficile aspettiamoci che chi affronta il Napoli da il massimo

NAPOLI, 17 OTTOBRE 2025 – Antonio Conte ha incontrato i giornalisti alla vigilia del match di campionato contro il Torino, in programma sabato alle ore 18. “Ciò che fa la differenza non sono le difficoltà da affrontare ma la mentalità con cui le si affronta. Nella conferenza stampa pre partita in vista del match contro il Torino di domani Antonio Conte è apparso chiaro e sicuro sul da farsi da qui ai prossimi 22 giorni in cui il Napoli dovrà affrontare ben sette partite e dimostrare di aver assimilato la “forma mentis contiana”. L’allenatore degli azzurri non si è scandalizzato per gli infortuni, per il numero di partite da giocare, per il Torino che darà il massimo o per qualche giocatore che “appare” meno determinante rispetto all’anno scorso ed ha risposto, punto su punto, alle domande dei giornalisti. 🔗 Leggi su Primacampania.it

