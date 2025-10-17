Dopo la sosta per le Nazionali, finalmente torna la serie A con la 7ª giornata. In programma una serie di match clou che possono dare un primo scossone alla stagione. Abbiamo individuato quattro big match che possono dare delle indicazioni più chiare sulla piega che potrebbe prendere il campionato da qui fino a dicembre. I match clou della 7ª giornata: Torino-Napoli Torino-Napoli sarà il gustoso aperitivo del pomeriggio di sabato 18 ottobre. I granata hanno avuto un avvio piuttosto balbettante e Baroni cerca punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica e puntellare la sua panchina un po’ traballante. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

© Mondouomo.it - Serie A, analisi dei match clou della 7ª giornata: spicca il “clasico” italiano Roma-Inter.