Serie A 2025 26 settima giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le gare

Milano, 17 ottobre 2025 - Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali, torna il campionato di Serie A, che si appresta a vivere la giornata numero sette. Il turno verrà inaugurato da Lecce-Sassuolo. Nella serata di sabato, ecco l'appuntamento clou fra una delle squadre che comandando la classifica, ossia la Roma, e l' Inter, quarta alla pari della Juventus. Il big match dell'Olimpico sarò preceduto da Pisa-Hellas Verona e dall'impegno del Napoli, di scena sul campo del Torino contro i granata di mister Baroni. Interessantissimo il lunch match domenicale, che vedrà sfidarsi Como e Juventus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

