SERIE A 2025 2026 | LE PARTITE DELLA 7° GIORNATA CANALI ORARI E TELECRONACA

Torna il grande calcio della Serie A tutto da vivere minuti per minuto. Lo schema non cambia: ogni giornata, dieci incontri di calcio da seguire tra DAZN e Sky. SABATO 18 OTTOBRE 2025 Ore 15:00. Lecce-Sassuolo – in diretta su DAZN 1. Telecronaca di Dario Mastroianni e Dario Marcolin. Pisa-Hellas Verona – in diretta su DAZN 2. Telecronaca di Alberto Santi ed Alessandro Budel. Ore 18:00. Torino-Napoli – in diretta su DAZN. Telecronaca di Ricky Buscaglia e Fabio Bazzani. Ore 20:45. Roma-Inter – in diretta su DAZN. Telecronaca di Pierluigi Pardo ed Andrea Stramaccioni. In diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - SERIE A 2025/2026: LE PARTITE DELLA 7° GIORNATA. CANALI, ORARI E TELECRONACA

Leggi anche questi approfondimenti

SERIE B | Con sette reti in sette partite, il magro bottino dei giallorossi quasi interamente sulle spalle di Cisse (tre) e Iemmello (due): mancano le altre punte e anche le ali - facebook.com Vai su Facebook

Serie A 2025-26: ecco le partite più viste in tv Per Juve-Milan quasi due milioni di spettatori - X Vai su X

Serie C, il calendario della 10^ giornata su Sky: le partite e gli orari - Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 10^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1. Da sport.sky.it

7° Serie A 2025-26 Orari Diretta Partite: Roma-Inter su Sky e Dazn - Sabato 18 Ottobre torna la Serie A con la 7° Giornata: ci sarà subito il big match dell'Olimpico tra la Roma di Giampiero Gasperini e l'Inter di Chivu alle ... Scrive stadiosport.it

Dove vedere in tv la Serie A di calcio: calendario partite 18-19 ottobre, orari, programma DAZN e Sky, streaming - Dopo due settimane di pausa, riservate alle gare delle nazionali per le qualificazioni verso i Mondiali 2026, la Serie A 2025- Secondo oasport.it