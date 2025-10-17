Seria ed equilibrata | ecco una legge di bilancio che non ti saresti aspettata se la firmano Meloni e Giorgetti

Ildifforme.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La manovra di bilancio approvata dal Consiglio dei ministri è una delle più leggere degli ultimi anni: appena 18,7 miliardi per fare molte cose, ma non tutte. Meloni l’ha definita “seria ed equilibrata”. È seria sulla carta, saranno i fatti a dire se quello trovato è il giusto equilibrio necessario al Paese. Nessuna tassazione sugli extraprofitti delle banche, ma 11 miliardi verranno da loro nell’arco del triennio. L’incognita è la forma che avrà quel contributo: un anticipo del credito d’imposta, o una donazione “una tantum” da scaricare poi sui clienti? È certo che l’avanzo primario (al netto degli interessi) tornerà positivo da qui al 2027. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

seria ed equilibrata ecco una legge di bilancio che non ti saresti aspettata se la firmano meloni e giorgetti

© Ildifforme.it - Seria ed equilibrata: ecco una legge di bilancio che non ti saresti aspettata se la firmano Meloni e Giorgetti

News recenti che potrebbero piacerti

seria equilibrata legge bilancioLegge di Bilancio 2026, Cdm approva Manovra. Meloni: “Seria ed equilibrata, vale 18,7 mld” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Legge di Bilancio 2026, Cdm approva Manovra. Secondo tg24.sky.it

seria equilibrata legge bilancioVia libera alla manovra da oltre diciotto miliardi, Meloni: "Seria ed equilibrata" - A illustrare la manovra, al termine del Consiglio dei ... Da iltempo.it

seria equilibrata legge bilancioCdm approva legge di bilancio, Meloni: “Seria ed equilibrata” - Previsti due miliardi in più per la sanità e 1,6 per le famiglie ... Come scrive interris.it

Cerca Video su questo argomento: Seria Equilibrata Legge Bilancio