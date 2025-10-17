La manovra di bilancio approvata dal Consiglio dei ministri è una delle più leggere degli ultimi anni: appena 18,7 miliardi per fare molte cose, ma non tutte. Meloni l’ha definita “seria ed equilibrata”. È seria sulla carta, saranno i fatti a dire se quello trovato è il giusto equilibrio necessario al Paese. Nessuna tassazione sugli extraprofitti delle banche, ma 11 miliardi verranno da loro nell’arco del triennio. L’incognita è la forma che avrà quel contributo: un anticipo del credito d’imposta, o una donazione “una tantum” da scaricare poi sui clienti? È certo che l’avanzo primario (al netto degli interessi) tornerà positivo da qui al 2027. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Seria ed equilibrata: ecco una legge di bilancio che non ti saresti aspettata se la firmano Meloni e Giorgetti