Serena 34 anni con disabilità assunta a tempo indeterminato in una scuola dell’Infanzia | Ho coronato il mio sogno
Racconta il Corriere della Sera di Serena Panzeca, donna di 34 anni assunta a tempo indeterminato come aiuto educatrice in una scuola materna di Palermo. Il dettaglio più rilevante non è la tipologia di contratto o il ruolo, ma il fatto che Serena sia una donna con disabilità intellettiva-relazionale. Il suo ingresso nella scuola Galileo Galilei ha colpito per la naturalezza con cui è stato vissuto da tutti, a partire da lei: “Lo speravo fortemente, mi sono impegnata con tutta me stessa”, ha raccontato. Ora collabora ogni giorno con le maestre, occupandosi delle attività ordinarie come i pasti o il riordino degli spazi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
