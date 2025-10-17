Serata spettrale a Padernello, nella meravigliosa cornice del maniero dove stasera si terrà una visita teatralizzata. La visita è da prenotare sul sito del castello www.castellodipadernello.it ed è adatta a bambini dai 10 anni in su. "L’esperienza inizia alle 21 – spiegano gli organizzatori - Una guida introdurrà i primi racconti, ma ben presto saranno le stanze, le figure e le ombre a parlare". Si attraverseranno le sale nobiliari, si passerà accanto alla biblioteca e alla cucina cinquecentesca, mentre la luce delle candele guiderà il percorso. "Qualcosa scombinerà i piani – continuano gli organizzatori- Tre “spiriti“, presenze misteriose ma fin troppo attive, cominceranno a interferire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serata spettrale al castello . Visita con sorpresa fra le sale