Serata al cardiopalma su Raiuno | Gaia da Riccione sfiora i 300 mila euro e si gioca tutto all' ultimo pacco

Riminitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gaia di Riccione è stata protagonista della puntata di venerdì sera di “Affari tuoi” su Raiuno. Una partita impeccabile la sua, giocata con maestria grazie a tre cambi di pacco (di cui due “blu” con pochi soldi) fino ad arrivare alla situazione migliore per un concorrente del gioco di prima. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Serata Cardiopalma Raiuno Gaia