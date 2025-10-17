Sepolti nel bosco chili di cocaina e proiettili per Kalashnikov il nascondiglio a Castel Volturno

In un'area rurale di Castel Volturno (Caserta) i carabinieri hanno trovato un nascondiglio pieno di droga e munizioni: oltre 400 cartucce e tre chili e mezzo di cocaina in panetti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

