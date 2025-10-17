Separazione carriere Meloni | riforma per vera parità processuale

Roma, 17 ott. (askanews) – La riforma costituzionale della giustizia mira a realizzare una “vera parità processuale”. Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, nel videomessaggio inviato al XXXVI Congresso Nazionale Forense in corso a Torino. “L’Avvocatura – ha esordito – ricopre un ruolo fondamentale nel nostro ordinamento perché assolve un principio alla base della nostra civiltà giuridica, il diritto di difesa come baluardo contro ogni forma di arbitrio. Nessuno può perdere o essere privato del diritto di essere difeso in giudizio perché il venir meno di questo diritto equivale al venire meno della dignità stessa della persona. 🔗 Leggi su Ildenaro.it