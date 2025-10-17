senza sosta virtus altro esame di francese

Reduce dalla splendida notte del PalaDozza e dalla turbolenta vicenda Vildoza, a meno di 48 ore dalla vittoria con Monaco, la Virtus si appresta a tornare in campo per affrontare, questa sera alle 20, all’Astroballe di Villeurbanne l’ Asvel. Riuscire a trovare la giusta concentrazione, lasciandosi alle spalle tutto quel che è extracampo, e recuperare energie fisiche e mentali, sarà fondamentale per cercare, dopo i successi interni con Real Madrid e Monaco, la prima vittoria lontano dal fortino del PalaDozza. "Dopo una partita fisica e intensa come quella contro Monaco dovremo riproporre la stessa qualità e intensità difensiva e la medesima energia in attacco, dato che andremo a giocare contro una delle migliori squadre a livello fisico di questa Eurolega – conferma coach Dusko Ivanovic – L’Asvel è una squadra molto fisica che corre molto bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

