Senza Messi il Barcellona non segna più un gol su punizione | appena tre reti in quattro anni As

Il Barcellona ha avuto una clamorosa parabola discendente dall’addio di Messi, e questo è un fatto noto a tutti. Oggi As, quotidiano madrileno, evidenzia un dettaglio preoccupante riguardo ai calci di punizione e ai tiri da fuori area dopo la partenza dell’argentino. Scrive As: “Il Barcellona ha un grosso problema con i calci di punizione da quando Leo Messi ha lasciato il club. Sono stati segnati gol su calci d’angolo e situazioni di gioco da palla inattiva, ma sulle punizioni dirette il numero è ridicolmente basso. Da far venire voglia di piangere. Dalla partenza dell’argentino, che durante la sua esperienza in blaugrana ha segnato 50 gol su punizione (l’ultimo il 2 maggio 2021 contro il Valencia al Mestalla), il Barcellona ha realizzato solo tre gol su calcio di punizione”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

