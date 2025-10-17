Senza Messi il Barcellona non segna più un gol su punizione | appena tre reti in quattro anni As
Il Barcellona ha avuto una clamorosa parabola discendente dall’addio di Messi, e questo è un fatto noto a tutti. Oggi As, quotidiano madrileno, evidenzia un dettaglio preoccupante riguardo ai calci di punizione e ai tiri da fuori area dopo la partenza dell’argentino. Scrive As: “Il Barcellona ha un grosso problema con i calci di punizione da quando Leo Messi ha lasciato il club. Sono stati segnati gol su calci d’angolo e situazioni di gioco da palla inattiva, ma sulle punizioni dirette il numero è ridicolmente basso. Da far venire voglia di piangere. Dalla partenza dell’argentino, che durante la sua esperienza in blaugrana ha segnato 50 gol su punizione (l’ultimo il 2 maggio 2021 contro il Valencia al Mestalla), il Barcellona ha realizzato solo tre gol su calcio di punizione”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
Total 90 ai piedi e il 30 sulla schiena. Il 16 Ottobre di 21 anni fa, durante un derby tra Barcellona ed Espanyol, Lionel Messi esordiva con la maglia del Barcellona. - facebook.com Vai su Facebook
Messi e Verdù, esordio in Champions nella stessa gara: destini opposti - Nel 2005 titolari con la maglia del Barcellona contro lo Shakhtar: la vita calcistica è stata completamente diversa negli anni successivi. goal.com scrive
Barcellona, sarà un Clasico senza Lewandowski - Infortunio al bicipite femorale della gamba destra per l'attaccante nell'ultima gara della sua Polonia contro la Lituania: Lewandowski non sarà presente al “Clasico” contro il Real Madrid ... Riporta msn.com
Inter, occhio al Barcellona senza Lewandowski: quando non c'è vince e segna sempre 5 goal - Se lo stanno chiedendo in questo momento a Barcellona dopo l’ufficializzazione del problema fisico per il polacco. Si legge su calciomercato.com