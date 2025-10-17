Senza dimora arriva un app per sentirsi meno soli e trovare i servizi di assistenza più vicini

Un'applicazione che mette in rete persone senza fissa dimora, cittadini e servizi socioassistenziali attivi sul territorio di Roma. Si chiama "Helpinet" ed è stata presentata a via Marsala da parte di Binario 95 e Fondazione Tim. Un'app per senza dimora"Helpinet" è frutto della collaborazione tra.

