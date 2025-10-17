Pesaro, 17 ottobre 2025 – Se per crescere un bambino ci vuole un villaggio, i gemelli Diego e Gioele sono partiti con il piede giusto. Venuti alla luce il 14 ottobre, ad accoglierli nel loro affaccio sul mondo al punto nascita dell’ospedale San Salvatore di Pesaro era presente, oltre alla mamma e al papà, anche una numerosa équipe che ha consentito alla 29enne Marika Petriccione originaria di Napoli e residente a Montelabbate, di realizzare il sogno di mettere al mondo i suoi due gemelli con un parto naturale. Un evento raro, l’ultimo a Pesaro nel febbraio 2020. I parti gemellari rappresentano il 3% delle nascite in Italia e fra queste solo il 10% avviene senza il ricorso al taglio cesareo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Senza cesareo, ma al ritmo del Liga: ecco i gemellini ‘tra parto e realtà’