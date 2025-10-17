Senhit lancia il suo nuovo EP Nectar – The Remixes, un racconto sonoro che unisce il singolo Nectar a due remix esclusivi. Senhit lancia il suo nuovo EP Nectar – The Remixes, un racconto sonoro che unisce il singolo Nectar a due remix esclusivi di B-Rain e Vamero, disponibile dal 17 ottobre e che si distingue per il suo sound elegante e contemporaneo, dove ritmi elettronici e atmosfere afro-pop si intrecciano a una voce intensa e sensuale: “‘ Nectar’ è un inno al desiderio e alla dolcezza del lasciarsi andare. Parla di quella forza magnetica che ci attira verso qualcuno e ci fa perdere il controllo, ma anche della parte più luminosa e sacra dell’amore — quella che trasforma tutto ciò che tocca in oro. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Senhit pubblica l’Ep Nectar – The Remixes