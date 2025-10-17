Sempre più giovani hanno problemi di memoria lo studio negli Stati Uniti | Colpito un under 40 su dieci
Negli ultimi decenni il numero di giovani adulti con problemi di memoria o di concentrazione è quasi raddoppiato, rendendo le disabilità cognitive la disabilità più comune nella popolazione under 40. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Qualcuno mandi questo articolo e le chat dei giovani rebubblicani alla ministra Roccella. Gliele mandi insieme all’inchiesta di Fanpage sulla gioventù meloniana. Lei che con parole vergognose parla di problemi di antisemitismo legati a chi organizza i viaggi - facebook.com Vai su Facebook