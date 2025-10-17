Sempio i verbali degli ex carabinieri e i dubbi sul 2017 Mai conosciuto A me però disse di sì

Pavia, 17 ottobre 2025 – Silvio Sapone, luogotenente dei carabinieri in congedo, è stato responsabile della squadra di Polizia giudiziaria della Procura di Pavia. Sono trascorse da poco le dieci del mattino del 26 settembre quando la sua testimonianza, come persona informata sui fatti, inizia a essere raccolta e videoregistrata negli uffici della Guardia di finanza pavese. Siamo nell’ambito dell’ inchiesta della Procura di Brescia sul cosiddetto ‘ sistema Pavia’, che vede indagato l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Garlasco, movimenti anomali sui conti della famiglia Sempio e dell’ex carabiniere Sapone Cosa ricorda della prima indagine su Andrea Sempi o (oggi di nuovo indagato ’in concorso’ per lo stesso delitto) per l’omicidio di Chiara Poggi? “Ricordo vagamente che furono fatte delle intercettazioni, forse anche dei pedinamenti”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sempio, i verbali degli ex carabinieri e i dubbi sul 2017. “Mai conosciuto”. “A me però disse di sì”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Ormai sulla famiglia Sempio esce di tutto, non mi capacito come è possibile che escano i verbali e gli oggetti sequestrati. Non ero l'avvocato a quel tempo e mi sembrano delle cifre elevate." #Taccia #Garlasco #quartarepubblica - X Vai su X

Emergono anche i verbali delle testimonianze dei genitori di Sempio sul Dna sotto le unghie di Chiara e dell'ex carabiniere Spoto - facebook.com Vai su Facebook

Sempio, i verbali degli ex carabinieri e i dubbi sul 2017. “Mai conosciuto”. “A me però disse di sì” - Silvio Sapone e Giuseppe Spoto sentiti sulle indagini a carico del giovane. Come scrive ilgiorno.it

Garlasco, si indaga anche sui conti degli ex carabinieri - Indagine che, tra l'altro, si interseca pure con quella sul cosiddetto "sistema Pavia" e sulla "squadra" di ex militari che avrebbe fatto capo a Venditti e all'allora pm pavese Pietro Paolo Mazza. Scrive ansa.it

Andrea Sempio e il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi, le versioni dei genitori: «Lo dissero gli avvocati». «Si sapeva dal tg». E su Massimo Lovati: «Costava poco» - «Quando siamo andati dagli avvocati, credo che mi avessero parlato del fatto che il genetista Linarello avesse tirato in ballo la storia del Dna di mio figlio. Scrive leggo.it