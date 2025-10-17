Domenica la Sella Cento affronterà la neopromossa Roseto, nelle cui file militano due ex, Danilo Petrovic, in biancorosso nella stagione 20202021 (e poi passato anche da Ferrara) e Alessandro Sperduto, che in estate è approdato nella socioetà abruzzese. Proprio l’esterno romano ha risposto ad alcune domande sulla partita di domenica. Come si trova a Roseto e che obiettivi vi siete posti? "A Roseto mi trovo bene, è una piazza storica e molto esigente, il nostro obiettivo è ovviamente la salvezza, anche se l’inizio è stato duro, ma dobbiamo rimanere concentrati perché il campionato è lunghissimo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sella, attenta all'ex Sperduto: "Bello tornare, sarà una sfida tosta"