Sella attenta all’ex Sperduto | Bello tornare sarà una sfida tosta
Domenica la Sella Cento affronterà la neopromossa Roseto, nelle cui file militano due ex, Danilo Petrovic, in biancorosso nella stagione 20202021 (e poi passato anche da Ferrara) e Alessandro Sperduto, che in estate è approdato nella socioetà abruzzese. Proprio l’esterno romano ha risposto ad alcune domande sulla partita di domenica. Come si trova a Roseto e che obiettivi vi siete posti? "A Roseto mi trovo bene, è una piazza storica e molto esigente, il nostro obiettivo è ovviamente la salvezza, anche se l’inizio è stato duro, ma dobbiamo rimanere concentrati perché il campionato è lunghissimo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
