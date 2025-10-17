Sei maestri del lavoro riceveranno il Grosso Aretino

Arezzonotizie.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 ottobre alle ore 16:00 si svolgerà, presso il Palazzo della Fraternita dei Laici ad Arezzo, la consueta cerimonia di consegna del “Grosso Aretino" ai Maestri e Maestre del Lavoro insigniti dell'Onorificenza della Stella al Merito del Lavoro lo scorso 1° maggio 2025 a Firenze. Come da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

sei maestri lavoro riceverannoMaestri del Lavoro, una vita di dedizione premiata - Nove professionisti sono stati celebrati per il loro impegno costante in una cerimonia con autorità, rappresentanti aziendali e studenti, che ha sottolineato il valore della formazione e dell’esempio ... Da laprovinciacr.it

Biella, consegnate sei stelle al merito del lavoro - Alla cerimonia era presente il console provinciale dei Maestri del lavoro Liborio Schillaci, il prefetto ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sei Maestri Lavoro Riceveranno