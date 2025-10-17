Sei maestri del lavoro riceveranno il Grosso Aretino

Domenica 26 ottobre alle ore 16:00 si svolgerà, presso il Palazzo della Fraternita dei Laici ad Arezzo, la consueta cerimonia di consegna del “Grosso Aretino" ai Maestri e Maestre del Lavoro insigniti dell'Onorificenza della Stella al Merito del Lavoro lo scorso 1° maggio 2025 a Firenze. Come da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

