Segreti di famiglia 2 replica puntata 17 ottobre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 17 ottobre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Ilgaz e Ceylin fanno pace e tornano a vivere insieme. Umut va in procura e dalla stanza di Ozge recupera un elastico con sopra un capello. La scientifica confronta i DNA, che coincidono. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 73 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
