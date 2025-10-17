Secondo sbarco della settimana | 99 migranti arrivano al porto di Reggio Calabria

Secondo sbarco della settimana a Reggio Calabria. Un gruppo di 99 migranti a bordo dalla nave Solidaire Hamburg è arrivato nel pomeriggio sul molo del porto reggino.Si tratta di 59 uomini, 11 donne, 26 minori non accompagnati e tre minori. Varie le nazionalità: Sud Sudan, Sudan, Costa d' Avorio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

