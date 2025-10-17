Secondo quanto riportato dai media francesi l' attrice è stata sottoposta a un intervento chirurgico per una grave malattia la cui natura non è stata rivelata

F an in ansia per Brigitte Bardot: l’icona del cinema francese sta affrontando un momento delicato. A 91 anni, compiuti il 28 settembre, la musa di film come E Dio creò la donna è ricoverata da almeno tre settimane all’ospedale privato Saint-Jean di Tolone, non lontano dalla sua amata Saint-Tropez. Secondo quanto riportato dai media francesi, la “BB” nazionale, come viene affettuosamente chiamata, è stata sottoposta a «un intervento chirurgico» per una «grave malattia», la cui natura non è stata rivelata per rispettare la sua privacy. La tristezza di Brigitte Bardot: «Senza Alain Delon non ho più nessuno» X Leggi anche › Dal cinema a Saint Tropez, un libro celebra Brigitte Bardot Brigitte Bardot in ospedale: che cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

